La desena edició de Les Comes 4x4 Festival va tancar portes ahir amb un balanç final de deu mil visitants, una xifra que fa recuperar al certamen que se celebra en una finca del terme municipal de Súria l’envergadura a què va arribar en les dues trobades prèvies a la pandèmia. De divendres a diumenge, conductors professionals i aficionats, amants del motor i els seus acompanyants van participar en un ampli conjunt d’activitats que incloïa la possibilitat de pilotar pels més de 80 km de recorregut per pistes senyalitzades a Les Comes de Sererols.

Tal com expliquen des de l’organització, el festival és una experiència d’abast continental que aplega participants tant catalans com d’altres punts d’Europa. En cadascuna de les tres jornades hi havia 900 places per a vehicles amb dret a córrer pels camins de Les Comes, i els 2700 tiquets es van exhaurir en una hora el dia en què es van posar a la venda.

Més enllà d’això, però, Les Comes 4x4 també va ser un reclam per als espectadors, que van poder gaudir amb exhibicions com la Dakar BFGoodrich, que va posar en marxa vehicles que van participar en el darrer Dakar. Pilots de la talla de Gerard Farrés (buguis), Carles Checa (cotxes), Àlex Aguirregaviria, Jordi Juvanteny, Janus Van Kasteren, Mitchel Van Den Brink i Martin Van Den Brink (camions), entre d’altres, van posar els seus vehicles a tota velocitat per evidenciar la seva potència. En l’exhibició també hi va haver vehicles del Dakar clàssic.

D’altra banda, els assistents al festival van poder participar en altres activitats, com una xerrada sobre el Dakar que va aplegar pilots com Laia Sanz, Xavi Foj, Isidre Esteve i Albert Llovera, i una fira comercial amb empreses de l’àmbit del motor, els viatges i l’aventura.

Exhibicions de vehicles extrems i un espai per als més petits van ser altres punts d’atracció d’un cap de setmana que consolida Les Comes 4x4 Festival com una de les trobades festives més importants del món del motor.