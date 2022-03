Immillorable oportunitat perduda. La formació juvenil del CE Manresa va cedir la derrota de forma inapel·lable contra la UE Cornellà B (0 a 3). Aquest resultat no agreuja la situació classificatòria dels blanc-i-vermells, però sí que els impedeix donar un important salt qualitatiu a la taula. No endebades, els manresans continuen a la dotzena posició, amb 30 punts, però vèncer el conjunt del Baix Llobregat els hauria permès situar-se vuitens, és a dir, fora de les cinc places de descens establertes des de l’inici de la competició i de les dues que cal afegir-hi per compensar els descensos de quatre equips catalans de la Divisió d’Honor Juvenil. Els blanc-i-vermells només podran mantenir la categoria si assoleixen, almenys, la desena posició final.

El conjunt manresà no va transmetre bones sensacions des dels primers minuts de la confrontació. Els jugadors de l’equip dirigit per Dani Pérez van iniciar el matx amb més intensitat i concentració que els amfitrions i les errades comeses pels blanc-i-vermells en defensa van restar confiança als jugadors d’Edu Berrocal. Édgar Lozano va protagonitzar una incursió innòcua mentre els visitants generaven ocasions de gol amb assiduïtat. Una penetració per l’esquerra de la defensa manresana va habilitar Jhoansel-Luisao Macías per donar avantatge a la UE Cornellà B i, sis minuts després, Carles Garrido va materialitzar el 0 a 2. La tímida reacció dels blanc-i-vermells a l’inici de la represa no va tenir continuïtat després que un servei en profunditat permetés a Carles Garrido encarar en solitari Madou i sentenciar el guanyador del partit.