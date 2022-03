La Pirinaica va caure derrotada per la mínima contra un Gironella que li té presa la mida, és l’únic equip que ha vençut el conjunt de la Mion els dos partits d’aquesta temporada. Tot i que els locals es van avançar ràpidament amb un gol de Vilalta, els berguedans no van trigar gaire a capgirar el resultat. Dos gols de Portell en poc més de cinc minuts donaven per primera vegada la iniciativa al Gironella. Els visitants se sentien còmodes sobre el terreny de joc, dominaven la possessió de la pilota i feien mal als vermells amb el seu encert golejador. Tot i les complicacions, la Pirinaica va aconseguir l’empat abans d’arribar al descans. De nou Vilalta batia Vidosa per fer el 2-2. A la represa, els locals van fer alguns petits ajustos que els van dotar de més protagonisme al centre del camp, però quan la Pirinaica vivia els seus millors moments, Portell obtenia el seu hat-trick per posar davant el Gironella. Sense gaire temps per reaccionar, els bagencs es van llançar a l’atac a la cerca de l’empat, però els visitants sentenciaven el partit al contracop amb un gol d’Uribe al minut 85. A les acaballes, un gol en pròpia porteria reduïa les diferències, encara que ja no restava més temps per disputar-se.