Un partit per a cadascun dels dos candidats al títol: la final de la lliga va començar dissabte a Puigcerdà amb victòria local per 6-3, amb gols de McGovern (2), Costa (2), Kelvey-Brown i Morer, i ahir va ser el Barça qui es va endur el punt a la pista ceretana per 1-3. Els dos següents enfrontaments es jugaran dissabte (21 h) i diumenge (15 h) vinent al Palau de Gel dels blaugrana. El Puigcerdà necessita guanyar almenys un d’aquests partits per fer tornar la final a la Cerdanya per al cinquè i decisiu duel. Ahir, el Barça es va situar 0-3 en només un quart d’hora i va neutralitzar els cerdans, que van escurçar distàncies al final.