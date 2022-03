Paula Badosa es va classificar aquest dilluns per als quarts de final del Masters 1000 de Miami després de doblegar la txeca Linda Fruhvirtova per 6-2 i 6-3 en un partit molt complicat per a l’espanyola pels problemes físics que va patir del principi al final.

La tennista catalana va jugar el partit, davant la jove revelació txeca de 16 anys, com si estigués patint algun tipus d’indisposició, marejada a la pista, amb problemes per respirar entre els punts, amb mal color a la cara, amb símptomes d’esgotament i amb dificultats per moure’s. Aquestes males sensacions es van percebre des del començament, ja que Badosa va rebre assistència després del tercer joc del partit i els serveis mèdics del torneig li van prendre la pressió abans de continuar jugant, tot i que feia l’efecte que es retiraria en qualsevol moment. Amb aquesta victòria, Badosa, sisena del món, s’assegura la tercera plaça mundial en el rànquing i podria ser número 2 si guanyés el títol. En els quarts de final Badosa s’enfrontarà a la nord-americana Jessica Pegula (21a mundial), que va superar els vuitens de final a causa de l’abandonament de la ucraïnesa Anhelina Kalinina.