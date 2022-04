El Club Natació Sabadell es va proclamar aquest dissabte campió de l’Eurocopa masculina de waterpolo –el primer títol continental a les seves vitrines– al guanyar el Telimar Palerm (11-5) italià i remuntar els dos gols del partit d’anada disputat a Sicília (9-7).

Una gran defensa liderada pel porter Edu Lorrio, que va parar els 12 primers llançaments dels italians, va decantar la balança per a l’equip de Quim Colet que va culminar un partit gairebé perfecte.

Tal com es preveia, l’inici va ser molt intens amb Edu Lorrio, com a protagonista sota els pals. El porter del CN Sabadell va fer en el primer quart fins a cinc parades de mèrit davant els llançaments de Vlahovic i companyia.

El Sabadell va trobar la seva oportunitat per anotar l’1-0 amb un llançament en superioritat del bielorús Kostas Averka per tancar el primer parcial.

El segon quart va començar de la mateixa manera que va acabar el primer, amb un gol del Sabadell, aquesta vegada en igualtat a càrrec de Bernat Sanahuja, i que equilibrava per primera vegada el global de la final. Edu Lorrio –amb sis parades més en el segon període– i la defensa sabadellenca van trasbalsar per complet els jugadors sicilians, que van arribar al descans llarg sense anotar.

Escomesa vallesana

L’equip de Quim Colet es va mostrar, a més, més fluid en atac en la represa. Dos gols de Sergi Cabanas i Lluc Bertran en els dos últims minuts del quart posaven per primera vegada en avantatge el Sabadell a la final (4-0).

El Palerm va trobar una escletxa en la defensa vallesana per anotar el seu primer gol, obra de Basic després de 18 minuts a zero i 12 parades de Lorrio.

La primera alegria italiana va durar el que va trigar el Sabadell a gestionar el següent atac i anotar Sergi Cabanas el seu segon gol del matí, situant el 5-1.

Els sicilians van maquillar el seu tempteig gràcies a dos penals anotats pel seu especialista Maxwell Irving per igualar el global de la final (5-3).

La reacció sabadellenca va ser immediata, amb una gran combinació culminada per Dusan Banicevic i un penal –el primer de tota la sèrie final– concretat per Kostas Averka (7-3). Andrija Basic, amb el seu segon gol del partit i retallava l’avantatge local a tres gols (7-4).

Quedaven vuit minuts per al final i el Sabadell continuava amb la seva gran defensa, mentre que en atac dos gols de Bernat Sanahuja i Marcel Teclas situava un màxim avantatge (9-4).

El Palerm, malgrat el tercer gol d’Irving, no va tenir opcions davant la solidesa dels vallesans, que van amarrar el títol primer amb un afortunat gol Sanahuja i, després, amb un contraatac final d’Averka per deixar el definitiu 11-5

Amb una portentosa exhibició en el partit de tornada, el Club Natació Sabadell es va imposar finalment per un global de 18-14 en la final de l’Eurocopa.