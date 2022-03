La jugadora brasilera Gio Queiroz, actual jugadora del Llevant UD a préstec pel FC Barcelona, ha anunciat aquest dimarts conductes abusives, pressions per no jugar amb la selecció brasilera i un confinament il·legal, entre altres, durant la seva estada en el club català mitjançant una carta dirigida al president Joan Laporta i difosa a les seves xarxes socials.

Queiroz ha afirmat que la denúncia, amb tots els detalls, principals fonaments i altres proves ja ha estat enviada a la junta directiva del club i que els responsables de les conductes abusives estan perfectament identificats.

La davantera ha explicat que va arribar al club amb 17 anys el juliol del 2020 i que va ser molt ben rebuda per les jugadores i pel cos tècnic. La jugadora va entrar en una bona dinàmica fins que va rebre la primera convocatòria de la selecció brasilera. Queiroz comenta que "a partir d'aquell moment vaig començar a rebre un tracte diferent des de dins".

La jugadora ha relatat que primer "vaig rebre indicacions que jugar amb la selecció brasilera no seria el millor per al meu futur dins del club. Malgrat el desagradable i persistent assetjament, no li vaig donar molta importància i atenció a l'advertencia".

Queiroz també ha denunciat que al febrer de 2021 va ser sotmesa a un confinament il·legal per part de la cap dels serveis mèdics després d'anunciar que era un contacte estret d'un cas positiu de covid."Des del principi, intuïa que els veritables motius del confinament eren uns altres. Com l'ordre de la metgessa era contrària al protocol sanitari, vaig contactar directament amb el Departament de Salut de Catalunya i vaig demanar aclariments. La resposta va ser clara i contundent. El meu cas no era ni podia ser considerat com a contacte estret segons el protocol sanitari vigent", ha afegit Queiroz.

Amb aquest confinament va perdre la final de la Copa de la Reina. Posteriorment va ser autoritzada per la FIFA per incorporar-se amb la seva selecció als Estats Units, tot i això abans de viatjar la jove futbolista va haver de realitzar-se diverses proves PCR.

En retornar a Barcelona va tenir una reunió amb el director del club. Segons explica la van acusar d'haver comès una falta greu de disciplina i la van advertir de greus conseqüències. Després d'aquesta reunió la jugadora afirma que la vida li ha canviat per complet.