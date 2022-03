Tot a punt per al dispositiu de seguretat de #ElClàssic d’aquesta tarda al Camp Nou. Avui ens unim al futbol femení amb un equip on hi treballen totes les mosses de l’ARRO així com també altres mosses de la Canina i el Tedax #ElClásico #SomMosses #UWCL pic.twitter.com/svRwD0rNaB