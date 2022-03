Maneta del Barça femení en el primer clàssic oficial disputat amb públic al Camp Nou, on s'ha batut rècord d'assistència amb 91.553 espectadors. L'equip blaugrana s'ha classificat aquest dimecres per a les semifinals de la Lliga de Campions, després de guanyar per 5-2 al Reial Madrid en el partit de tornada dels quarts de final disputat a Barcelona.

Mapi León (min.8), Aitana Bonmatí (min.52), Claudia Pina (min.55), Alexia Putellas (min.62) i Graham Hansen (min.70) han marcat per al conjunt blaugrana, mentre que Olga Carmona, de penal (min.16), i Claudia Zornoza (min.48) han aconseguit els punts del conjunt blanc. Un partit amb rècord d'assistència La trobada va congregar al Camp Nou a 91.553 espectadors, rècord mundial d'assistència en un partit de futbol femení. El club blaugrana s'ha quedat molt a prop d'omplir els més de 99.000 seients del Camp Nou, però sí que ha fixat una nova marca mundial d'assistència en un partit de futbol femení superant l'anterior rècord registrat en l'estadi Rose Bowl de Pasadena (als Estats Units). La trobada, la primera oficial que el Barça femení juga amb públic al Camp Nou, també ha superat els 60.739 espectadors que l'any 2019 va registrar el Wanda Metropolità de Madrid en el duel de la Lliga Iberdrola entre l'Atlètic de Madrid i el Barça, que fins a aquest dimecres posseïa el rècord d'assistència en una trobada de clubs. Així mateix, el clàssic d'aquest dimecres s'ha convertit també en el partit de la Lliga de Campions femenina amb més afluència en superar les 50.112 persones que el 2012 van acudir a Munic per a presenciar la final de la màxima competició europea entre l'Olympique de Lió i el Frankfurt. Malgrat la pluja que durant la tarda ha caigut a Barcelona, l'afició blaugrana s'ha mobilitzat per a acudir al Camp Nou després que en les últimes setmanes l'entitat catalana hagués fet crides per a omplir el temple blaugrana. Finalment, el soci, que podia adquirir entrades gratuïtament, i l'aficionat en general, que ha pogut comprar bitllets a preus competitius, han respost i han convertit el clàssic femení en un partit per a la història del futbol.