El tennista espanyol Carlos Alcaraz es va imposar aquest dimarts, per 7-5 i 6-3, al grec Stefanos Tsitsipas per classificar-se per als quarts de final del Masters 1.000 de Miami. Alcaraz, número 16 del rànquing mundial als seus 18 anys, va revalidar a la pista Grand Stand de Miami el triomf que havia aconseguit l’any passat contra Tsitsipas en l’Obert dels Estats Units, quan va guanyar el desempat del cinquè set.

L’espanyol, campió a Rio de Janeiro aquest any, continua volant en el torneig de Miami amb un tennis espectacular, variat, amb cops potents i tocs elegants que van provocar la sentida ovació dels espectadors presents a l’acabar el matx.

Que Alcaraz donaria espectacle es va entendre al cap de pocs minuts, quan va guanyar un fantàstic punt amb un cop per sota de les cames i una excel·lent volea de revés per defensar la xarxa. I malgrat entregar el servei en el sisè joc (2-4) i perdonar quatre boles de trencament en el següent, el que va posar Tsitsipas per davant 5-2 en el primer set, Alcaraz sempre va semblar estar al comandament de les operacions. Tsitsipas patia molt per guanyar els seus punts, mentre que Alcaraz colpejava amb potència tant amb la dreta com amb el revés, defensava de manera immillorable la pista i obligava el rival a forçar els seus cops. El grec va necessitar deu minuts per mantenir el seu servei i escapar-se 5-2 i, a poc a poc, els avisos d’Alcaraz es van convertir en una autèntica allau. L’espanyol va recuperar la ruptura a 15 en el 4-5 i va mantenir el seu servei a zero amb un meravellós ‘lob’ de revés que va tocar la línia. Va ser el començament d’una ratxa de set jocs consecutius en els quals Alcaraz amb prou feines va deixar cinc de 32 punts al seu rival. El públic aplaudia cada punt de l’espanyol, que va alternar tocs d’enorme potència i altres de classe pura, volees i deixades que deixaven aturat un dels jugadors més forts a nivell defensiu del circuit.

La ratxa d’Alcaraz el va portar del 2-5 al 7-5 i 2-0, amb una ruptura en el primer joc del segon parcial que deixava contra les cordes Tsitsipas. Va convertir la primera oportunitat de ‘break’ que va aconseguir en el segon set i en va salvar tres en contra per defensar-la fins al definitiu 6-3. Va sentenciar el partit amb una meravellosa deixada de revés i va volar als quarts de final de Miami, on enfrontarà amb el guanyador del partit entre el nord-americà Taylor Fritz i el serbi Miomir Kecmanovic.