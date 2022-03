Les seleccions ultimen les seves possibilitats per ser jugar al novembre el Mundial de Qatar. A les ja confirmades Qatar (organitzador), Alemanya, Dinamarca, el Brasil, França, Bèlgica, Croàcia, Espanya, Sèrbia, Anglaterra, Suïssa, els Països Baixos, l’Argentina, l’Iran i Corea del Suds’afegeixen ara l’Aràbia Saudita, el Japó, l’Equador i l’Uruguai, que conformen les 19 seleccions totals que de moment confirmen jugaran al novembre la Copa del Món 2022.

Queden deu places per decidir de manera directa en aquests cinc dies que queden d’eliminatòries fins al 30 de març de 2022, més dos bitllets pendents per al juny en la repesca i un de corresponent a la Ruta A europea per la decisió d’ajornar l’Escòcia-Ucraïna de semifinals. El guanyador d’aquesta trobada s’enfrontarà a la Gal·les de Gareth Bale, que espera a la final després d’aconseguir la victòria contra Àustria (2-1).

Les finals de les Rutes europees

A part de la victòria de Gal·les contra Àustria, Polònia estava a la final després de l’eliminació de Rússia pel conflicte amb Ucraïna. També va aconseguir passar Macedònia del Nord al vèncer en els minuts finals una Itàlia que es queda sense el seu segon Mundial consecutiu. Per acabar, el Portugal de Cristiano Ronaldo va guanyar contra Turquia (2-1), deixant les finals definides per disputar-se el dimarts 29 de març de 2022.

Ruta A: Escòcia – Ucraïna / Gal·les (al juny).

Ruta B: Polònia – Suècia.

Ruta C: Macedònia – Portugal

La repesca encesa a la Conmebol

A la Conmebol, la classificació de l’Equador i l’Uruguai deixa una última jornada fatídica amb el Perú, Colòmbia i Xile jugant-se la plaça de repesca. El Perú depèn d’ell mateix, però és possible que una derrota faci entrar Colòmbia si guanya o potser a Xile si les dues punxen. Queda una jornada que es disputarà el 30 de març de 2022.

Bolívia – Brasil.

Xile – Uruguai.

Equador – Argentina.

Perú – Paraguai.

Veneçuela – Colòmbia.

A la Concacaf encara no hi ha res decidit, ja que queden dues jornades. El Canadà està a una victòria d’aconseguir la classificació matemàtica, però va acabar perdent contra Costa Rica. Mèxic i els Estats Units no van passar de l’empat, igual que Panamà – Hondures i Jamaica – El Salvador.

Dos classificats més a Àsia

Corea del Sud i l’Iran estaven classificats i ara s’hi han afegit el Japó i l’Aràbia Saudita. Queda per saber qui representarà Àsia en la repesca, ja que tant Austràlia com els Emirats Àrabs Units tenen opcions d’entrar-hi.

L’Àfrica encara ha de disputar les trobades d’anada (25 de març) i de tornada (29 de març) per decidir les cinc seleccions que jugaran el Mundial de Qatar. Aquests són els partits: