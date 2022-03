Al RCDE Stadium no tenen ni una setmana tranquil·la. Si no és per l’aspecte esportiu, l’entitat blanc-i-blava és notícia per allò que passa als despatxos. L’Espanyol ha anunciat que marxa José María Duran, conseller delegat del club. Segons La Grada, que va avançar la notícia, la sortida es deu a discrepàncies amb Chen Yansheng, el president.

Duran complia la segona etapa a l’Espanyol després d’arribar a l’entitat a finals de desembre del 2019. La seva marxa es deu a discrepàncies amb la manera que té Chen Yansheng de gestionar l’entitat i deixa molts interrogants sobre el futur de l’equip blanc-i-blau, ja que era ell qui negociava amb Ramon Planes perquè fos el nou director esportiu. L’adeu de Duran obre la porta a molts escenaris, com la continuïtat de Rufete. 🚨 José María Durán abandona el Espanyol 🚨



Segons el comunicat de l'entitat blanc-i-blava, «el Consell d'Administració anomena nou CEO de l'entitat l'actual conseller i subdirector general, Mao Ye. Aquesta decisió s'emmarca en els plans de desenvolupament de l'entitat del president Chen Yansheng i del Consell d'Administració. Després de sis anys en què s'ha aconseguit estabilitzar econòmicament i patrimonialment el RCD Espanyol, el màxim mandatari periquito considera necessari un canvi en el model de gestió del club». I afegeix el comunicat: «En línia amb aquest objectiu, el President participarà de manera directa amb el nou CEO, Mao Ye, en la planificació estratègica de la pròxima campanya, i impulsarà canvis que accelerin el futur creixement del club». El club no es ven La notícia ha saltat després de conèixer que el president Chen no ha accedit a vendre el club després de comptar amb una oferta d'inversors nord-americans. El màxim mandatari periquito considera que l'oferta és massa baixa i ha decidit fer-se enrere. Segons van informar des de 'La Grada', la compra del club era a terminis, cosa que no va agradar a la cúpula directiva actual. Chen Yansheng no es planteja vendre el club a curt termini. La marxa de José María Duran, sobre el paper, dona més poder a la figura de Rufete, tot i que caldrà veure els pròxims moviments des de la propietat. El lloc de Conseller Delegat recaurà, de moment, en les mans de Mao.