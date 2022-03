Salvat des de fa tres jornades, el masculí de l’AE Volei Manresa de Primera estatal, amb diverses baixes va perdre contra el CV Barberà per 3-1 (25-23, 19-25, 25-16 i 25-20. «Portem un final de temporada on hem pogut entrenar amb la nova fornada del planter», va indicar Eduard Blanco, president, capità i jugador: «això ens ha servit per demostrar-nos que encara podem competir molt més i millor». El masculí B de 1a Catalana va perdre 2-3 amb el CV Cometa (22-25, 25-20, 20-25, 26-24 i 6-15).