La taula rodona titulada «Dona i esport» va posar el punt final a la trentena d’activitats que han configurat el programa d’actes commemoratiu del Dia Internacional de les Dones a la capital del Bages, enguany, centrat en reivindicar l’equitat en el món de l’esport.

La doctora especialitzada en medicina de l’esport Carme Comellas, la presidenta del CE Manresa Ruth Guerrero, la migfondista de l’Avinent Manresa Meritxell Soler i la secretària del CN Manresa Elisabet Ventura van concloure que les dones fan més esport i en millors condicions en l’actualitat que a principis de segle i que l’esport femení ha guanyat visibilitat, però van denunciar la llunyania d’un tracte equitatiu entre els esportistes d’un i altre sexe i van reivindicar la necessitat «de renovar estructures dins del món de l’esport» i «d’acabar amb la reproducció de determinats privilegis dels directius, tècnics i esportistes de sexe masculí». Mercè Rosich, presidenta de la Federació Catalana d’Atletisme (FCF) va moderar la taula rodona.

Carme Comellas va posar en valor l’adscripció majoritària a la pràctica esportiva de les nenes i joves del Bages i va constatar que, en l’actualitat, hi ha més dones adultes que fan esport amb assiduïtat, «tot i que això no es reflecteix en les dades del Centre de Medicina de l’Esport, doncs el 78% dels nostres serveis els sol·liciten esportistes masculins». Comellas va detallar que patologies típiques de les esportistes com l’anorèxia i l’anèmia «s’han erradicat» i que «es controla l’amenorrea, l’absència del fluix menstrual», en aquelles esportistes que la tenen. Carme Comellas va palesar que «encara avui dia, les noies deixen de fer esport amb més facilitat a l’adolescència».

Per la seva part, Elisabet Ventura va certificar la necessitat d’una presència paritària de les dones en els mitjans de comunicació, ja sigui en entrevistes, tertúlies o col·loquis, ja que «nosaltres podem aportar una perspectiva diferent de la masculina en totes les temàtiques», inclòs l’àmbit esportiu. Ventura va posar en valor els beneficis de la campanya institucional «T’ho estàs perdent» i va explicitar «el compromís dels mitjans de la corporació per donar el mateix tractament editorial a l’esport femení i al masculí». Tot i això, tant Elisabet Ventura com Meritxell Soler van denunciar «la cosificació del cos de la dona esportista» i el tractament diferenciat que encara molts mitjans donen a les consecucions dels uns i de les altres.

La discriminació salarial per raons de sexe va centrar bona part de la intervenció de la migfondista. Meritxell Soler va remarcar que «les normes federatives estableixen que els premis en metàl·lic han de ser els mateixos per als atletes d’ambdós sexes». Però, feta la llei, feta la trampa, com a la Mitja Marató de Sevilla. «La compensació econòmica fixa pels guanyadors masculí i femení era idèntica, però per rebre la bonificació per establir un nou rècord de la cursa, als atletes se’ls demanava una marca assequible i a les atletes un registre que suposava establir un nou rècord d’Espanya».

La presidenta del CE Manresa, Ruth Guerrero, va revelar que «sóc l’única presidenta que hi ha en els dissets clubs que militen a la Tercera Divisió». Guerrero va animar les dones «a ser valentes i entomar l’aventura» de dirigir una entitat esportiva, «tot i que us trobareu que a alguns directius els fa por que les dones els arrabassem un protagonisme que sembla que ells necessiten».