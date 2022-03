No hi va haver sorpreses ni miracles. El Perú va guanyar amb facilitat el Paraguai per 2-0 i es va quedar amb el cinquè lloc de les eliminatòries sud-americanes en el Mundial de Qatar en l’última jornada, que li dona el dret a enfrontar-se en una repesca als Emirats Àrabs Units o a Austràlia. I tot i que Colòmbia i Xile pressionaven per darrere per competir pel cinquè lloc, el Perú va aprofitar la seva condició de local, les carències i absències dels dirigits per Guillermo Barros Schelotto i va marcar en dues ocasions en la primera part, sense gaire resistència per part de la defensa paraguaiana, per confirmar la seva possibilitat de jugar la repesca.

Els gols del partit, que li van donar la tranquil·litat i la joia als 50.000 seguidors que van omplir l’Estadi Nacional de Lima, van arribar al començament i al final de la primera meitat. Al minut 5, Gianluca Lapadula va obrir el compte amb una rematada amb la dreta des del centre de l’àrea per sota després d’una gran assistència de Christian Cueva, i al minut 42 va ser Yoshimar Yotún qui va marcar amb una rematada amb l’esquerra des del centre de l’àrea després d’un córner. El Perú havia guanyat tots els partits de les eliminatòries en els quals va arribar a tenir dos gols d’avantatge al marcador amb 27 precedents i 27 triomfs, i aquesta vegada no seria diferent. El triomf de Colòmbia contra Veneçuela i la derrota dels xilens com a locals contra l’Uruguai van ser una simple estadística. El Perú es va classificar a la repesca amb 24 punts, un més que Colòmbia. L’Uruguai conserva el tercer lloc A San Carlos de Apoquindo el partit va acabar amb una derrota per a la selecció xilena per 0-2 contra la de l’Uruguai gràcies al golàs de Luis Suárez als 78 minuts i a un altre de Federico Valverde en el temps reglamentari. La xilena letal del ‘Pistolero’ Suárez el va consagrar, amb 29 gols, com a màxim anotador en la història de les eliminatòries, un més que el seu amic, l’argentí Lionel Messi. La selecció de Xile, que havia de guanyar sí o sí la de l’Uruguai i simultàniament que el Perú i Colòmbia perdessin, va fracassar dimarts en la recerca del cinquè lloc final de la classificació que li donava el dret a jugar una repesca. ‘La Roja’ no va tenir sort ni futbol suficient per arribar a l’objectiu. Pitjor encara: el porter del Colo-Colo Brayan Cortés va salvar l’equip del naufragi al parar diverses oportunitats de gol de ‘la Celeste’, que es va permetre el luxe de començar el partit sense alguns dels seus titulars habituals. Un d’ells, Luis Suárez, va haver d’entrar a la mitja hora per substituir el seu soci golejador Edinson Cavani, que va sortir lesionat. I Suárez va arribar per aplanar el camí de la victòria i engrandir la seva llegenda. La selecció xilena, dirigida per l’uruguaià Martín Lasarte, va acabar, amb 19 punta, en el setè lloc de la classificació de 10 seleccions. L’objectiu dels xilens, el cinquè lloc, va quedar a cinc punts després de la victòria del Perú contra el Paraguai. L’Uruguai, que dijous va segellar el seu passatge directe a Qatar, va acabar al tercer lloc amb 28 punts, dos més que l’Equador, que a la mateixa hora va quedar 1-1 contra la segona selecció de les eliminatòries, l’Argentina.