Súria va celebrar, diumenge, el 75è aniversari de la Societat Atlètica de Súria, una de les entitats esportives més emblemàtiques i considerades de la població bagenca.

La commemoració es va desenvolupar al Bar Cal Catalán, l’establiment on es va fundar el club el 1947. En el transcurs de l’acte es va posar èmfasi en el paper cabdal de la SA Súria per al foment de diferents modalitats esportives a la població, així com en el seu protagonisme per al desenvolupament d’equipaments esportius bàsics com el pavelló i les piscines. Després que nombroses persones vinculades a diferents etapes de la història de la SA Súria en rememoressin episodis i anècdotes, l’actual president, Josep Serrat, va emfasitzar, en el seu parlament, que «el vaixell de la SAS continua navegant». Per la seva part, l’alcalde de Súria, Albert Coberó, va remarcar que el 75è aniversari del club «no només és un èxit per a l’entitat, o és per a tot el municipi». El representant territorial de la Secretaria General de l’Esport de la Generalitat, Josep March, va lliurar una placa commemorativa de l’efemèride a Josep Serrat.