Festa, xerinola, reivindicació, rauxa blaugrana, una allau d’espectadors, rècord mundial d’assistència i futbol... Futbol femení. Futbol femení de quirats. L’equip femení del FC Barcelona va segellar la classificació per a les semifinals de la Women’s Champions League després de golejar un competitiu Reial Madrid CF (5 a 2) en una nit màgica per als aficionats barcelonistes i històrica per al futbol femení. La gent del Barça va respondre a la crida d’un equip guanyador i 91.553 espectadors es van aplegar a les grades del Camp Nou per fulminar l’anterior rècord d’assistència de públic a un esdeveniment esportiu femení. La xifra de 90.185 assistents que es va assolir a la final del mundial del 1999 entre les seleccions dels Estats Units i de la Xina, a l’estadi Rose Bowl de Pasadena, es va superar ahir àmpliament.

Pel que fa al partit, ambdues formacions van palesar la progressió que han assolit els millors equips femenins del continent durant l’última dècada. Ambdós conjunts van protagonitzar un partit trepidant i, sobretot, dotat de qualitat futbolística. El primer gol blaugrana el va materialitzar Mapi León. La central va controlar una esfèrica arran de la línia de banda i va sorprendre Misa Rodríguez amb un enverinat centre xut (min 8). Les blanques no es van descompondre i Irene Paredes va tallar amb les mans una centrada d’Olga Carmona des de l’interior de l’àrea de penal, set minuts després. Tot i la pressió ambiental, Carmona el va transformar amb mestria (min 16). Malgrat el domini de les blaugrana, les jugadores de Juan Alberto Toril van palesar la seva competitivitat amb un sòlid sistema defensiu, una eficient pressió per dificultar la concepció del joc de les locals i mostrant capacitat per jugar la pilota amb criteri. En aquest context, una rematada per sobre el travesser de Graham Hansen (min 29) va ser la millor opció del Barça per trencar la igualada abans del descans (1 a 1). Per tal que la nit fos perfecte, calia emoció esportiva i Claudia Zornoza es va encarregar de posar en entredit la classificació de les amfitriones. La migcampista va sorprendre Sandra Paños amb un enverinat xut amb l’esquerra quasi des del centre del camp (min 48). Un golàs! El trasbals blaugrana va durar ben poc. Llavors, va aparèixer la capacitat golejadora del millor equip del món i Aitana Bonmatí, Clàudia Pina i Alexia Putellas van sentenciar el partit i l’eliminatòria en deu minuts. Graham Hansen va arrodonir el marcador (min 70). More than empowerment! Més que empoderament!