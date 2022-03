El manresà Francesc Martínez serà reconegut demà divendres per la seva trajectòria en el transcurs de la Nit del Dirigent, que tindrà lloc a les instal·lacions del Reial Club de Polo de Barcelona. Martínez serà homenatjat per la tasca que va dur a terme com a directiu en les federacions catalana i espanyola de gimnàstica. L'Associació Catalana de Dirigents de l'Esport, per la seva dedicació a la gimnàstica, ha acordat concedir-li la distinció de Millor Ex-dirigent de Federació.