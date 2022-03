Es tractava de fer un rècord? Ja l’hem fet. 91.553 espectadors. Era qüestió de passar l’eliminatòria? Objectiu complert. Es volia una maneta? 5-2 amb una tempesta de joc ofensiu en una segona part per recordar. Es tractava de demostrar que el futbol femení és també un espectacle? Amb bona nota. Espectacle únic.

El Camp Nou va ser una festa des de l’inici. Va costar d’ocupar el camp per un col·lapse de trànsit que només es produeix en partits històrics. Però la graderia mica en mica es va anar omplint i si el primer mosaic havia quedat amb algun forat, el segon i el tercer van ser un espectacle. I després del mosaic es van produir altres moments màgics com la il·luminació de tot el camp amb mòbils. Però al camp el que hi havia era un partit de futbol, intens, amb el màxim rival, i les dones de Giráldez van acabar de fer vibrar el camp sobretot a partir del 1-2 i la remuntada.

Si la golejada i la maneta ja portaven el clímax del camp cap a l’èxtasi, a la festa només li mancava la rúbrica amb la celebració en una comunió conjunta entre el públic, les jugadores i l’equip tècnic. «Un dia de partit al Camp Nou vaig anar, només entrar a la grada em vaig enamorar»... del Barça femení.