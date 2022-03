No és habitual consagrar-se en l’elit europea amb el mateix bloc de futbolistes en poc més de cinc temporades, com tampoc ho és aixecar un triplet de manera incontestable, ni tenir una líder tant en la gespa com a fora i molt menys omplir un estadi amb gairebé <strong>91.533 persones</strong>. Que ara sembli costum no treu singularitat a uns fets que en uns anys han obert portes que havien estat segellades massa temps.

El Barça-Madrid de tornada de quarts de final de la Champions quedarà per a molts a la retina pel viscut més que pel partit per si mateix. El partit més vist de tota la temporada en clau blaugrana i el de les més d’un milió d’espectadors a DAZN. Com va dir la vicepresidenta de l’àrea institucional, Elena Fort, en una entrevista a RAC1: «El futbol femení és una aposta que ha vingut per quedar-se. Ve d’un camí molt llarg».

El món es rendeix davant el rècord

Els 91.533 espectadors que van aparèixer reflectits al videomarcador del Camp Nou cap al final del partit van esclatar d’alegria en un crit a l’uníson que va despertar les reaccions a tot el món. Des de les futbolistes més mediàtiques com Megan Rapinoe amb el seu tuit «¡Un públic a l’altura de l’equip! Espectacular veure-ho», Alex Morgan amb una sèrie d’emoticones en el seu compte de Twitter o altres figures del futbol masculí com Andrés Iniesta o Borja Iglesias, futbolista del Betis, que li demanava al club verd-i-blanc imitar l’exemple del Barça, però al Benito Villamarín.

No han sigut pocs mitjans els que s’han fet ressò a les seves portades de la fita històrica. EL PERIÓDICO va obrir amb el xoc del Camp Nou, de la mateixa manera que el diari Sport amb un «¡Històric! Rècord i golejada». El Marca es va presentar en paper amb el mosaic de fons i un muntatge en 3D amb la xifra d’assistència a l’estadi. El rotatiu digital Sphera Sports també va utilitzar el mosaic per acompanyar-lo de «Gallina de pell», en al·lusió a la famosa frase encunyada per Johan Cruyff.

‘Nova era’

De la fita s’han fet en rotatius europeus. A Itàlia el ‘Corriere dello Sport remarca els 91.553 espectadors al Camp Nou i qualifica la gesta de ‘storico’ mentre que la ‘Gazzeta dello Sport’ remarca el ‘record’. A Anglaterra ‘The Sun’ titula «NovaEra! i el ‘The Guardian’ destaca la golejada davant tanta afició.

Sense cap tipus de dubte, el de dimecres va ser un moment per a la història que no s’hauria produït si no hagués sigut perquè el club va aguantar la xifra d’assistència el màxim possible, malgrat la pressió del delegat de la UEFA a la llotja del Camp Nou per conèixer el número, sabent que molta gent va entrar tard a causa del trànsit que hi va haver a Barcelona durant tota la tarda. Amb el protocol de la UEFA en mà a la mitja part potser els fets haurien sigut uns altres.

Aposta en creixement

Joan Laporta està encantat amb el femení del Barça. En campanya electoral va ser criticat per no conèixer la majoria de futbolistes que formen l’equip, però els seus gestos avalen la seva aposta per la continuïtat d’un projecte guanyador. Allò de dimecres no quedarà en un pou sense fons, ja que el club pretén tornar a obrir el Camp Nou per a la disputa de les semifinals de la Champions.

La UEFA va anunciar que els partits corresponents a l’última ronda abans de la final es disputarien dissabte, 23 d’abril, però el Barça ha demanat a l’organisme disputar el partit divendres 22, ja que el primer equip masculí jugarà el dia 24 davant el Rayo Vallecano. Només si l’organisme europeu accedeix al canvi podrà el partit disputar a l’Estadi, ja que es necessiten 48 hores per recondicionar la gespa.

També augmentarà el pressupost del femení de cara a la temporada vinent, i serà l’única secció del club que tindrà més recursos que aquesta temporada, una cosa que estava en dubte després d’acabar contracte amb Stanley, patrocinador exclusiu, i l’entrada de Spotify com a espònsor global del club.

Respecte a les semifinals de la competició europea, les blaugrana s’enfrontaran al guanyador de l’encreuament entre l’Arsenal i el Wolfsburg, mentre que per l’altre costat del quadro el PSG s’enfrontarà a la Juventus o l’Olympique de Lió. De moment, les italianes porten l’avantatge després d’aconseguir la victòria (2-1) a Torí.

El Barça continua fent passos a favor del futbol femení, que manté oberts diversos fronts, entre els quals hi ha les negociacions per portar a terme la primera lliga professional de la història. Com va explicar Font a RAC1: «És bàsic avançar cap a la professionalització de la Lliga. Necessitem una competició amb equips potents i necessitem un Madrid que també ho sigui». I és que hi ha clubs que encara tenen carències de tot tipus, algunes de molt bàsiques, com és l’exemple d’un Rayo Vallecano ubicat en posicions de descens. Cites com les del Camp Nou són la potència per fer fort el futbol femení en tots els àmbits i com més equips ho entenguin abans s’arribarà a una normalització en tots els sentits.