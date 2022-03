Dos ceptres estatals i una tercera posició. Aquest és el reeixit balanç de la participació dels tiradors del Club Tir Precisió Manresa en el campionat d’Espanya F-Class 50 metres que es va desenvolupar a Amposta.

Les principals consecucions dels tiradors de l’entitat manresana es van produir en la categoria Restricted. La destresa de Mercè Mas li va permetre proclamar-se campiona (150,022 punts), tot i l’oposició de l’asturià Florentino Cardín (150,013 punts) i del navarrès José Javier Martín (148,016 punts). Per la seva part, Anna M. Herrera va ocupar la quarta posició final (148,013 punts) i Manuel Abizanda va ser vuitè (145,007 punts). L’actuació del tercet manresà va facilitar al club el ceptre estatal per equips (891 punts). A més, Mercè Mas i Anna M. Herrera van contribuir al títol per equips de federacions territorials assolit per la Federació Catalana de Tir Olímpic. En la categoria Open, Mercè Mas va signar la cinquena posició (150,016 punts) i Josep Bertrán va obtenir el novè lloc final (149,012 punts). L’equip del Club Tir Precisió Manresa va pujar al tercer graó del podi en aquesta categoria (896 punts) i Mercè Mas va format part del combinat que va segellar la tercera posició per a Catalunya en la competició per equips de federacions territorials.