La selecció espanyola de futbol s'enfrontarà a Alemanya, el Japó i el guanyador del 'play-off' internacional número 2 -Costa Rica o Nova Zelanda- en la fase de grups del Mundial de Qatar, segons ha ofert el sorteig realitzat aquest divendres a Doha.

Espanya, que ha integrat el primer bombo com a cap de sèrie, no ha tingut excessiva sort en el Centre d'Exposicions i Congressos de la ciutat de Qatar, on no ha pogut evitar al rival més perillós del segon bombo: Alemanya. D'aquesta manera, 'la Roja' i 'Die Mannschaft' partiran com a grans preferides del Grup E, on han quedat enquadrades.

El Mundial de Qatar es disputarà a l'hivern, a partir del 21 de novembre, data establerta per a la inauguració, i finalitzarà el diumenge 18 de desembre. Espanya debutarà el dia 23 de novembre a l'estadi Al Bayt.

Composició dels grups

GRUP A: Qatar, Equador, Senegal i Països Baixos.

GRUP B: Anglaterra, Iran, EUA i el guanyador del play-off europeu.

GRUP C: l'Argentina, l'Aràbia Saudita, Mèxic i Polònia.

GRUP D: França, el guanyador play-off internacional 1, Dinamarca i Tunísia.

GRUP E: Espanya, el guanyador play-off internacional 2, Alemanya i Japó.

GRUP F: Bèlgica, Canadà, Marroc i Croàcia.

GRUP H: Portugal, Ghana, Uruguai i Corea del Sud.