El powerlifting o aixecament de pesos amb la màxima potència és un esport quasi desconegut a la Catalunya central que el Gimnàs Improve va introduir a la capital del Bages ara fa un lustre per iniciativa de Juanjo Pérez i Fran Ferrete. Avui dia, quasi un quinquenni després, dos esportistes d’aquest gimnàs, el manresà Arnau Escobar i la surienca Noèlia Aliste, debuten en un campionat d’Espanya de l’especialitat.

Tal com detalla Juanjo Pérez, CEO i entrenador personal del Gimnàs Improve, «els participants en una competició de powerlifting han de demostrar la seva vàlua en tres tipus d’aixecades: l’anomenada gatzoneta o squat, el press de banca i el pes mort». Els esportistes disposen de tres intents en cadascun d’aquest tipus d’aixecaments per establir la seva millor marca en un campionat. La suma dels millors registres de cada aixecador en les tres proves determina el guanyador en les diferents categories competitives, establertes per grups edat i de pes.

Així doncs, en la prova anomenada squat, l’esportista «ha de posar-se a la gatzoneta fins abaixar les natges per sota del nivell dels malucs i alçar el pes fins que tingui les cames completament estirades», exposa Pérez. El press de banca «és un tipus d’aixecament en què treballen, essencialment, els pectorals. «L’aixecador s’estira en un banc de cara enlaire, amb la barra que subjecta les pesos arran del pit, i l’ha d’alçar fins tenir els braços completament estesos». Per últim, en el pes mort, «sobretot, treballen ambdós quàdriceps i la musculatura dels glutis i de l’esquena», especifica Juanjo Pérez. Els esportistes han d’aixecar la barra amb les pesos situada inicialment al terra fins a l’alçada dels malucs.

Els onze aixecadors del Gimnàs Improve que van participar al campionat de Catalunya de Salou, el primer cap de setmana de març, van assolir sis podis. Les actuacions d’Arnau Escobar i de Noèlia Aliste van ser les més reeixides. Tant el manresà com la surienca van aconseguir la marca mínima exigida per prendre part a l’estatal absolut que s’inicia avui a Ibi (Alacant). La consecució d’Aliste és especialment remarcable. No endebades, a l’esportista surienca, de 48 anys, li correspon competir a la categoria Màster 1 (de 40 a 49 anys), però a terres tarragonines no només es va imposar en la seva categoria d’edat i pes (menys de 57 kg). Va ser segona a la classificació general absoluta femenina. Noèlia Aliste relata que «va ser la meva quarta competició oficial. Em vaig estrenar en els campionats de Catalunya del 2019». Aquell mateix any, Aliste va establir el nou rècord d’Espanya de la seva categoria en l’aixecament de pes mort en alçar 135 kg. La participació a l’estatal d’Ibi li ha de permetre entomar amb garanties d’èxit els dos desafiaments que s’ha traçat enguany. «Superar el meu anterior rècord i deixar-lo en 140 o 145 kg i aconseguir la marca mínima per ser al campionat d’Europa Màster».

Arnau Escobar, de 25 anys, es va estrenar en una competició oficial a Salou. L’experiència li va reportar el subcampionat de Catalunya (menys de 93 kg). «El meu objectiu a Ibi és aprendre dels millors per definir els meus propers reptes», sentencia.