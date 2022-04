El manresà Francesc Martínez serà reconegut avui divendres per la seva trajectòria en el món d’esport, en el transcurs de la Nit del Dirigent que se celebrarà a les instal·lacions del Reial Club de Polo de Barcelona. Martínez serà homenatjat per la tasca que va dur a terme quan va ser directiu tant a la Federació Catalana com a l’Espanyola de gimnàstica.

Nascut el 1947 a la capital del Bages, Martínez va destacar com a nedador i va arribar a participar en un campionat d’Europa. Però la seva trajectòria també està molt lligada a la gimnàstica, i del 1973 al 2000 va dirigir el gimnàs Claret GYC amb Carme Claret. L’Associació Catalana de Dirigents de l’Esport, per la dedicació a aquest esport, ha acordat concedir-li la distinció de Millor Exdirigent de Federació.