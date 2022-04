29 seleccions tenen bitllet per al Mundial de Qatar després dels últims partits d’eliminatòries. Encara falten algunes places fins que es donin a conèixer les 32 que disputaran la fase final del torneig, però el que sí que se sap ja és la data del sorteig per saber quins equips conformaran els vuit grups de la Copa del Món. Se celebrarà l’1 d’abril de 2022 a les 5 de la tarda (hora espanyola) al Centre d’Exposicions i Congressos de Doha.

El sorteig comptarà amb 29 seleccions ja classificades, a les quals en faltaran tres més que sortiran de la repesca i de la Ruta A europea. Fins ara estan classificades Qatar (organitzador), Alemanya, Dinamarca, el Brasil, França, Bèlgica, Croàcia, Espanya, Sèrbia, Anglaterra, Suïssa, els Països Baixos, l’Argentina, l’Iran, Corea del Sud, l’Aràbia Saudita, el Japó, l’Equador i l’Uruguai.

Així funciona el sorteig de la Copa del Món 2022

Per al sorteig, les 32 seleccions es divideixen en quatre bombos, vuit equips en cada un. La distribució dels països es defineix d’acord al rànquing de la FIFA, utilitzat per assignar els equips classificats en cada bombo. Els vuit bombos estan retolats amb lletres de l’A a l’H. En cada un d’ells hi haurà quatre boles amb els números de les posicions de les seleccions (1, 2, 3 i 4) en el grup respectiu.

Primer s’extraurà una bola del bombo de les seleccions i immediatament una altra d’un dels bombos dels grups; d’aquesta manera, s’assignaran les posicions en les quals jugaran les diferents seleccions. Els primers set s’acomoden al bombo 1 juntament amb l’amfitrió (Qatar), que serà cap de sèrie del Grup A, i així consecutivament amb els altres bombos.

La FIFA garantirà, en la mesura possible, que cap grup tingui més d’una selecció de la mateixa confederació excepte Europa, representada al Mundial per tretze seleccions. Cada grup tindrà almenys un i com a màxim dos equips europeus. D’aquesta manera, cinc dels vuit grups inclouran dues seleccions europees.

Possibles rivals d’Espanya

Si en la repesca europea Portugal no aconsegueix bitllet, la selecció danesa seria un possible rival en fase de grups, ja que en el segon bombo hi ha les seleccions que ocupen del lloc 8 al 15 del rànquing FIFA, entre els quals es troben els Països Baixos i Suïssa. De Conmebol hi ha l’Uruguai i potser també Colòmbia si entra en la repesca i la guanya. També hi podrien entrar Mèxic i els Estats Units de Concacaf. En cas que caigui alguna d’aquestes, podria entrar Alemanya.

Dels equips que integren el bombo 3, només Croàcia ja té el pas. També poden coincidir amb Espanya seleccions com Suècia, Àustria, Gal·les, Xile, el Senegal, el Perú o Àustria si s’hi classifiquen.

De l’últim bombo, Sèrbia, l’Iran, el Japó i Corea del Sud estan classificats. Caldrà esperar a les repesques per veure quins rivals poden entrar aquí. Polònia, Ucraïna i Tunísia han de tancar el seu pas a la repesca. Encara s’ha d’esperar per tenir certeses sobre els possibles rivals d’Espanya en la fase de grups de Qatar 2022.

Quan i on veure el sorteig de Qatar 2022

El sorteig de la fase de grups per a Qatar 2022 se celebrarà l’1 d’abril a les 5 de la tarda (hora espanyola) al Centre d’Exposicions i Congressos de Doha i es podrà veure en directe a través de RTVE, a més del canal oficial de la FIFA, que l’emetrà en ‘streaming’.