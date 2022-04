La directiva de Joan Laporta ha tancat el seu primer gran contracte de patrocini, una via fonamental per a la reconstrucció econòmica, però no ha volgut donar xifres. Expira l’acord amb Rakuten al juny i es passa a Spotify firmant un contracte fins al 2026 per la samarreta masculina, la femenina, la d’entrenament i, com a gran novetat, el nom del Camp Nou.

El club no ha volgut revelar els termes econòmics de l’acord emparant-se amb una clàusula de confidencialitat per al nou patrocinador, tot i que podria superar els 60 milions d’euros per temporada incloent tots els conceptes.

De l’Unicef a Spotify

Just el dia després que la Lliga de Futbol Professional (LFP) anunciés que el límit salarial del club és negatiu en 144 milions d’euros, Laporta oficialitzava el primer gran acord de patrocini del seu segon mandat, que canviarà el nom de l’estadi. A partir de juliol es dirà Spotify Camp Nou.

L’acord amb el patrocinador és per quatre anys. Però la samarreta d’entrenament, tant en el masculí com el femení, serà per les pròximes tres temporades.

«Ens sentim orgullosos de poder anunciar una aliança pionera com aquesta», ha indicat Laporta, presumint del pacte amb Spotify. «Una entitat de referència a tot el món. Aquesta unió ens permetrà continuar acostant el club als nostres fans i fer-lo sentir part de la família del Barça», ha dit el dirigent.

En el primer, del 2003 al 2010, el dirigient va vincular llavors el Barça amb l’Unicef, aportant fins i tot 1,5 milions d’euros. Ara és Spotify. I l’acord, del qual no es coneixen, de moment, els detalls financers, s’estén per tres temporades.

Assemblea, el 3 d’abril

S’alia ara el club blaugrana amb la multinacional sueca que és, com ella mateixa s’autodefineix, «un servei de música, podcasts i vídeos digitals que et dona accés a milions de cançons i a un altre contingut de creadors de tot el món».

S’hi inclou la samarreta masculina, per la qual Rakuten pagava en els seus quatre primers anys de contracte 55 milions i ara a causa de la pandèmia, 30 en el cinquè i últim any. També forma part de l’acord la samarreta femenina, per la qual Stanley abonava 3,5 milions anuals, i el nom al Camp Nou, xifrat inicialment en 20 milions, a més, de la samarreta d’entrenament per la qual Beko en pagava 10 per temporada.

Tot aquest acord ha de ser validat per una assemblea de compromissaris, que es realitzarà el pròxim 3 d’abril per via telemàtica, el mateix procés utilitzat en el referèndum de l’Espai Barça. Allò va ser una votació, però no es tractava, en canvi, d’una assemblea telemàtica, per la qual cosa serà la primera que viurà el club en la seva història.

Després de consumar-se la negativa de Rakuten a seguir el patrocini de la samarreta, firmat el 2017 amb la directiva de Bartomeu, la junta es va posar a treballar en la recerca d’un nou soci comercial rebutjant algunes propostes vinculades al sector de les criptomonedes.

Al final es va arribar a l’acord amb Spotify en una associació singular en el món del futbol, que li proporciona visibilitat al Barça en el mercat jove, a més d’obrir-li noves vies de negoci.

Un any de recerca

Es tracta de l’acord més important firmat per la directiva de Laporta quan no porta encara ni un any en el càrrec. I es tracta, a més, d’un vincle històric perquè es col·loca el nom del Camp Nou, una cosa que no havia ocorregut des de 1957 quan es va aixecar l’estadi. A més, el vincle amb la multinacional sueca, que és inicialment de tres anys, inclourà la construcció de <strong>l’Espai Barça. </strong>

Després de gairebé un any de recerca del substitut de Rakuten, que va ampliar 12 mesos l’acord rubricat el 2016, però en condicions molt més baixes per al Barça per l’impacte de la pandèmia (es va passar de 55 milions a 30 d’anuals), el club ha trobat el segon gran soci del club després de Nike. Spotify es convertirà, per tant, en el cinquè patrocinador de la samarreta del Barça.

Unicef, Qatar, Rakuten i Spotify

El 2006, i després d’una iniciativa pionera, l’Unicef es convertia en el primer gràcies a la iniciativa de Joan Laporta en l’inici del seu primer mandat. Però el club no rebia res a canvi perquè difonia l’obra social en favor dels nens abonant, aquests 1,5 milions d’euros.

Va arribar llavors Sandro Rosell a la presidència del Barça i va apostar per aliar-se amb Qatar, cosa que va provocar una acalorada resposta social, tot i que en aquella època la seva junta va avalar que es tractava de ‘Qatar Foundation’.

Amb prou feines va durar dos anys perquè després va aparèixer el nom de ‘Qatar Airways’ a la samarreta blaugrana després que el contracte global ascendís a 170 milions per sis anys.

Ara el cinquè és Spotify. Es tracta de la seva primera gran incursió al món del futbol. Ja va intentar, a través d’una oferta de Daniel Ek, el seu confundador i actual CEO de la multinacional sueca, comprar l’Arsenal.

Volia aconseguir el control del club londinenc, del qual Ek ha sigut un apassionat aficionat des de la seva infància, però no ho va aconseguir. El maig del 2021, l’Arsenal, el propietari i màxim accionista del qual és el multimilionari nord-americà Stan Kroenke, va rebutjar aquest acostament de Spotify.

Va ser llavors quan Daniel Ek va saber que el Barça estava buscant nou soci. I, al final, es van aliar, provocant que Laporta passés d’Unicef-2006 a Spotify-2022, tot i que pel camí es produís la dimissió de Ferran Reverter, el CEO del club.