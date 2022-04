La 32a edició de l’eDreams Mitja Marató de Barcelona se celebra aquest diumenge, 3 d’abril. El tret de sortida de la popular carrera serà a les 8.30 hores al passeig de Pujades i està previst que la competició s’acabi al mateix punt a les 11.30 hores per als corredors més lents.

Després del passeig de Pujades, el circuit recorrerà el passeig de Picasso, l’avinguda del Marquès d’Argentera, la plaça d’Isabel II, el passeig de Colom, el carrer de Josep Carné, la plaça de les Drassanes, el Paral·lel, el carrer d’Entença, la Gran Via, el carrer de Bailèn, la ronda de Sant Pere, el passeig de Sant Joan, el passeig de Lluís Companys, el carrer de Bonaventura Muñoz, el carrer de Pallars, el carrer de la Llacuna, el carrer del Perú, el carrer de Josep Pla, altre cop la Gran Via, la rambla de Prim, la Diagonal en sentit Llobregat, el carrer d’Espronceda, la Diagonal en sentit Besòs, la plaça de Llevant, el passeig de Taulat, el carrer de la Selva de Mar, el passeig de Garcia Fària, el passeig de Calvell, l’avinguda Litoral, el Port Olímpic, el carrer de l’Arquitecte Sert, el carrer de Salvador Espriu, el carrer de la Marina i, finalment, tornarà al passeig de Pujades.

Al tractar-se del mateix recorregut del 2021, que a més es va celebrar a l’octubre, les línies afectades hauran de ser les mateixes que aleshores. És a dir, llavors, com ara, els talls del transport públic es van portar a terme entre les 8.30 i les 12 hores i, aproximadament, 38 línies de bus de TMB van ser modificades amb alteracions i limitacions del recorregut: D-20, D-50, H-12, H-14, H-16, V-9, V-11, V-13, V-15, V-17, V-19, V-21, V-23, V-27, V-29, V-31, 6, 7, 13, 19, 21, 22, 24, 39, 47, 54, 55, 59, 63, 67, 120, 121, 136, 141, 192 i les rutes vermella i blava del Barcelona Bus Turístic.

Millor amb metro

Com és habitual, és molt millor fer els desplaçaments amb metro, que funcionarà amb normalitat. Així mateix, el tramvia amb idèntic recorregut es va veure alterat en la línia T-4 del Trambesòs entre les 7.30 i les 11.50 hores, i es va restablir entre les parades de l’estació de Sant Adrià i les Glòries entre les 11.50 i les 11.20 hores. A partir de les 12.20 hores es va restablir la circulació a tota la línia. Per aquesta raó, es va reforçar el servei de la línia T-6 per facilitar els desplaçaments de la zona.