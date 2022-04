Després de sumar cinc victòries consecutives i d’aprofitar les ensopegades de la UE Olot per arrabassar-li el lideratge, el Centre d’Esports Manresa afronta avui, a partir de les 17 hores, la primera de les sis confrontacions que determinaran la classificació final dels blanc-i-vermells. La visita al terreny de joc del penúltim, el FC Ascó, no és gens senzilla. Els de la Ribera d’Ebre són un dels millors equips de la segona volta tot i tenir només 23 punts, i diumenge passat, a Figueres, van trencar una ratxa de tres victòries seguides. L’entrenador del CE Manresa, Ferran Costa, detalla que «els asconencs dominen el joc directe i el combinatiu. Marcel Meseguer és un passador destre. Les centrades de Gerard Badia generen perill i el fitxatge de Josep Maria Sardà els ha dotat del golejador que necessitaven». Per això, Costa considera «cabdal aconseguir la possessió i obligar l’Ascó a jugar pendent de defensar». El CE Manresa recupera els migcampistes Álex Sánchez i Marc Cuello i perd per sanció el lateral Salva.