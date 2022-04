L’igualadí Ton Baliu (1989) va anunciar ahir a través de les xarxes socials que es retirarà un cop s’acabi la temporada. «Dic adeu a l’esport que m’ha fet feliç durant més de 28 anys», va escriure Ton Baliu, que va debutar amb el primer equip de l’Igualada HC el 2007 i només n’ha estat absent els dos cursos que va ser al Porto.

Baliu admet en el comunicat que «no soc feliç jugant» i reconeix que «darrera aquesta decisió hi ha molts factors, motius, persones, decisions, ‘haters’, crítiques, que al final entre tots m’han guanyat i han aconseguit que deixi de tenir ganes de seguir lluitant per fer camí en aquest esport».

Baliu es va iniciar en el club de la seva ciutat i va anar pujant de categoria fins que va debutar amb el primer equip. El 2016 va marxar al Porto, on va fer el doblet de Lliga i Copa de la campanya 2016-17. En la següent, l’equip va jugar la final de la Lliga Europea que va perdre contra el Barça. La temporada 2018-19, Baliu va tornar a l’Igualada, del qual n’és el capità.

Amb la selecció espanyola, va conquerir la plata a l’Europeu del 2014 i al Mundial del 2015 i el bronze a l’Europeu 2016. «Deixo l’hoquei perquè ja no puc més», afirma: «No em diverteixo com ho havia fet sempre, guanyant, perdent, patint pel club de la meva vida, ha arribat un moment que tot ha deixat de tenir una mica de sentit i que s’ha convertit en un jugar per jugar, en un patir constant i preocupar-me per massa coses, abandonant el meu hoquei i no trobant-me per molt que ho intenti. Porto molts anys carregant molt pes a l’esquena, sé que és el preu que s’ha de pagar a vegades quan portes molts anys en un club i et preocupes més per altres coses que per mirar per tu, però aquest pes ja pesa massa».