El conjunt blaugrana tornarà al Camp Nou per a l’anada de les semifinals de l’UWCL davant el Wolfsburg. I ho farà el 22 d’abril i no el 23 com estava previst per la UEFA.

El club va demanar el canvi de data la setmana passada tenint en compte que el conjunt liderat per Xavi Hernández jugarà el 24 d’abril al Camp Nou la trobada de lliga davant el Rayo Vallecano. I, com a mínim, són necessàries 48 hores entre partits per recondicionar el camp. Joan Laporta ha confirmat aquest matí a l’Assemblea extraordinària de Compromissaris que la UEFA ja havia acceptat el canvi que demanava el Futbol Club Barcelona per a les semifinals de la Champions League. «Hem aconseguit avançar el dia amb la UEFA», va ratificar el president blaugrana. En els propers dies obrirem a la venda el partit d'anada de Semifinals de @UWCL 🆚 @VfL_Frauen



🎟️ https://t.co/riQR2DOcTG pic.twitter.com/6GWQ6GbePN — FC Barcelona Femení (@FCBfemeni) 2 de abril de 2022 Ara, només falta per confirmar l'horari de les semifinals, ja que la UEFA encara no s'ha pronunciat. Podria ser a les 18:45, igual que els quarts de final davant el Reial Madrid, o a les 21:00 hores. La tornada de la semifinal es disputarà el 30 d'abril a Alemanya.