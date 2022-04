Les esperances que puguin tenir els jugadors del Barça de conquerir la Lliga passen ineludiblement per guanyar aquesta nit (21 h) el Sevilla al Camp Nou, amb la baixa per covid de Luuk de Jong després de la polèmica victòria del Madrid ahir a Vigo contra el Celta per 1-2. L’àrbitre va anul·lar un gol a Aspas i va xiular tres penals favorables als blancs. Benzema en va transformar dos i en va fallar un. Nolito va fer l’1-1.