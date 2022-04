Ostentar el lideratge també implica un aprenentatge. Almenys, per a aquells equips que no estan acostumats a viure i a gestionar aquesta situació. Ahir, tot i no oferir la seva millor versió, el Centre d’Esports Manresa hauria pogut vèncer al Municipal d’Ascó. Però l’ansietat que va mediatitzar el joc de l’equip a partir del minut 60, quan la ment de la majoria dels jugadors va començar a valorar les hipotètiques repercussions que tindria a la classificació no assolir el triomf a la Ribera d’Ebre, va propiciar l’empat sense gols.

Tot i no guanyar al terreny del penúltim classificat, el CE Manresa continua depenent només d’ell mateix per aconseguir el títol i l’ascens directe a la Segona RFEF. Abans del duel a Ascó, en tenia prou amb guanyar quatre dels últims sis partits de lliga o amb signar tres victòries i tres empats. És a dir, podia encaixar les mateixes derrotes que en les primeres 26 jornades i ser campió. Les probabilitats matemàtiques continuen afavorint un equip que, això sí, ha d’afrontar els propers partits amb la mateixa voracitat competitiva que fins ara; oferir i gaudir del futbol de quirats intrínsec a la qualitat dels jugadors i oblidar-se del patiment tenallador que genera pensar en la possibilitat de no estar a l’altura de les expectatives.

Ferran Costa va optar per presentar un equip amb dos carrilers (3-4-1-2), amb el surienc Biel ocupant la posició del sancionat Salva. Els blanc-i-vermells es van fer amos de la possessió de la pilota i de la iniciativa ofensiva des del servei inicial i Javi López va rematar per primera vegada a porteria al minut 2. El domini dels bagencs va ser indiscutible durant els primers 12 minuts, tot i que l’acció ofensiva més perilllosa va correspondre als asconencs. Espinar va iniciar un contracop i Sardà no va poder arribar a la centrada de Marcel Meseguer (min 9).

Els jugadors de Germà Inglés van equilibrar el joc entre els minuts 13 i 24. Una centrada rasa des de l’extrem dret de Moha envers Noah tallada per la defensa va propiciar el perillós xut ras i creuat de Garrido que Puiggròs va aturar (min 24). L’acció va iniciar una segona fase de domini bagenc. Tot i això, era evident que els manresans no feien circular la pilota amb la fluïdesa habitual i que no utilitzaven les bandes per esbotzar la defensa dels amfitrions. Així doncs, cap de les tretze accions de perill que van generar els manresans en el primer període va merèixer el qualificatiu d’ocasió de gol.

La segona meitat es va iniciar amb un ensurt quan tot just s’havien consumit 57 segons. Ferran Meseguer va rematar de cap una centrada des de la dreta de Badia que Pulido va aturar amb seguretat. Va ser un miratge. Els blanc-i-vermells van reprendre l’ofensiva amb més o menys criteri. Malauradament, les dues incursions que va protagonitzar Iglesias per l’esquerra a continuació (minuts 50 i 52) no van tenir continuïtat i Putxi va desviar a córner la rematada de cap al primer pal de Sardà a centrada de Badia (min 54). Costa va recórrer a Darbra, Sureda i Díaz quan ja es començava a evidenciar que la pressió per guanyar generava precipitació.

Una errònia sortida del porter asconenc per refusar una pilota amb el cap a la línia de tres quarts defensiva del seu equip va propiciar la primera ocasió dels blanc-i-vermells (min 76). Biel va recollir el refús de Puiggròs i Coch va evitar amb el cap, quasi sobre la línia de gol, que la vaselina del surienc donés avantatge al Manresa. Tres minuts després, la primera centrada de Sureda va permetre a López rematar a la frontal de l’àrea, però Puiggròs va conjurar el perill. Finalment, López va estar a punt d’arribar a un xut de Garrido que va topar amb més d’un defensa (min 81). La darrera ocasió va correspondre als amfitrions, Sardà (min 83) va rematar de cap fora un córner servit per Badia. Els xuts des de la frontal de l’àrea de Garrido en el temps de recuperació no van fructificar i el partit va acabar 0-0. No és d’estranyar, a Ascó hi va perdre l’Olot i hi van empatar el Girona B i l’Hospitalet.