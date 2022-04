El Cadí La Seu va assolir ahir la dinovena victòria de la temporada i, d’aquesta manera, va igualar el millor registre del seu pas per la màxima categoria, però el triomf va tenir el contrapunt dolorós de la lesió d’Irati Etxarri. La jugadora internacional es va torçar el turmell dret en la lluita per un rebot i, després de dotze minuts en pista, va marxar i ja no va tornar. En els propers dies es concretarà quin és l’abast de la lesió.

L’equip es manté a la part alta de la classificació després d’una victòria que es va concretar sobretot en el darrer parcial. L’entrenador, Bernat Canut, va valorar que «ha estat un partit complet davant d’un equip que tenia la necessitat de guanyar per mantenir esperances de permanència». El tècnic també va dir que el grup ha sabut refer-se del cop anímic de la Copa i va felicitar el bon partit de Soler, que habitualment té pocs minuts.