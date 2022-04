El conseller d'Educació, Cultura i Esport d'Aragó, Felipe Faci, ha assegurat aquest dilluns que després de l'última reunió tècnica de la candidatura pels Jocs Olímpics d'Hivern del 2030 va ser quan el Comitè Olímpic Espanyol (COE) va presentar la distribució de proves que va considerar que "no és acceptable per a Aragó".

Faci ha desgranat que en l'última reunió tècnica la proposta dels representants catalans va ser que "es pretenia que tot el gel estigués a Catalunya. El gel havia d'estar repartit, amb l'hoquei a Catalunya i tot el patinatge artístic i la velocitat curta i llarga a Aragó".

Faci ha insistit que aquestes reunions no eren la candidatura, sinó una distribució de proves entre Catalunya i Aragó i el que es va presentar "no garantia la igualtat de condicions, no representava tot el Pirineu aragonès i no hi havia equitat en el repartiment i així ho manifestem al COE".

No obstant això, ha insistit que el compromís des d'Aragó és "seguir col·laborant i aportant perquè la candidatura sigui realitat i en aquest esperit propositiu i de respecte institucional estem elaborant una proposta que defensi els interessos d'Aragó i vertebri tot el Pirineu aragonès. Estem ultimant-la i quan s'acabi es remetrà al COE i serà en els propers dies".

Segons Faci, en aquestes reunions les propostes que els tècnics aragonesos van posar dues vegades "a la taula" recollien les tres valls del Pirineus a la Comunitat i en no ser acceptades pel COE els va obligar a preparar una proposta sent "propositius i responsables perquè hi hagi Jocs el 2030 i es presentarà una proposta equilibrada i en peus d'igualtat".

"Els tècnics que han participat, era una de les premisses, han defensat els interessos d'Aragó des del punt de vista tècnic perquè les instal·lacions que té Aragó són magnífiques i a qualsevol es pot realitzar, traient el gel, el 90 % de les proves que hi ha a la candidatura".