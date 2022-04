Un gol d’or a la pròrroga va donar ahir el títol de Lliga al Barça en el quart partit del play-off contra el CG Puigcerdà, que va perdre els dos duels disputats al Palau de Gel blaugrana durant el cap de setmana i no va poder fer tornar la final a la pista ceretana. En un enfronment amb moltes alternatives, Arturo Guerra va definir en el temps extra i va posar el 5-4 que situava el tercer punt al marcador del Barça, que revalida el títol assolit fa un any contra el mateix contrincant.

Els ceretans, que van perdre el dissabte per 7-4, havien de guanyar per continuar vius a la final, i es van avançar amb un gol matiner de McGovern. El Puigcerdà es va adjudicar el parcial, i va mantenir les esperances en un segon període ple d’alternances i que va acabar amb 3-3. Un gol de Costa a darrera hora va situar el 3-4 en el marcador amb els últims vint minuts per jugar.

En el tercer i últim parcial només es va fer un gol, i va ser local. Ubieto va aconseguir l’empat que donava pas a la pròrroga, en la qual Arturo Guerra va sentenciar el títol en rematar una assistència de Klein. El Puigcerdà, que va guanyar el seu darrer campionat en l’edició del 2020, es va quedar amb la mel als llavis.

La nit de dissabte, l’equip pirinenc va caure per 7-4. El Puigcerdà va lluitar fins al 5-4 a falta de deu minuts per al final, però el Barça es va acabar enduent la victòria. Boronat va fer tres dels gols ceretans i Costa l’altre.