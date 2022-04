L’edició d’un llibre que recull la història, les vivències dels seus protagonistes i les anècdotes del primer segle d’existència del Club de Futbol Callús; la composició i estrena d’un nou himne de l’entitat a càrrec del grup bagenc Strombers; una exposició commemorativa amb fotografies i emotives gravacions de vídeo i l’organització del torneig triangular que disputaran el FC Artés, el CF Callús i el CE Moià, els tres clubs de les nostres comarques que, enguany, commemoren el centenari.

Aquests són els episodis més remarcables de l’acurat programa d’actes ideat per la Comissió del Centenari del CF Callús per celebrar el primer segle de l’entitat. Els seus vuit membres han batejat la commemoració amb el lema «100 anys, 100 hores de passió pel CF Callús». Una màxima que és tota una declaracions d’intencions. La comissió pretén que tots els callussencs dediquin un centenar d’hores de l’any del centenari a reviure, conrear o vivificar la seva estima per l’estendard del futbol a la població. Tal com assenyalava el periodista esportiu Ramon Besa durant l’acte, «abans, un llogarret, per ser considerat un poble, havia de tenir dues porteries, encara que fos a la plaça de la vila». A més, el seu equip de futbol «li permetia presumir, tenir certa grandesa i, habitualment, era un fidel reflex de la idiosincràsia de la seva societat».

En realitat, per ser precisos, la celebració de l’efemèride es va iniciar el dissabte 5 de març amb la inauguració del Mural del Centenari al Municipal Andreu Lladó i la presentació de la samarreta commemorativa. El proper divendres 22 d’abril, a la sala d’actes de l’Ajuntament de Callús (18 hores), es farà la presentació del llibre que recull els primers cent anys d’història del CF Callús. El primer diumenge de juny, a les 12 hores, el Municipal Andreu Lladó acollirà un interessant partit entre els Veterans del CF Callús i els seus homònims del RCD Espanyol, encapçalats pel manresà David García. Dos caps de setmana després, el camp de futbol acollirà l’emotiu acte d’entrega de plaques als expresidents de l’entitat i el divendres 24 de juny, a partir de les 19 hores, els futbolistes de la formació callussenca que van militar a Primera Regional la temporada 1997-98 i els membres de la plantilla que va assolir l’últim ascens del primer equip (temporada 2007-08) s’enfrontaran a l’antic camp de les Bigues. L’exposició de fotografies i vídeos titulada «Història del CF Callús en imatges» es podrà veure al Casal del Poble durant l’últim cap de setmana de juny. El diumenge 28 d’agost es disputarà el triangular entre els centenaris FC Artés, CF Callús i CE Moià, i el divendres 26 de setembre, un sopar col·loqui a la plaça de l’Ajuntament posarà el punt final a un programa d’actes que ha previst que, entre el juny i el setembre, tots els equips formatius del club s’enfrontin als seus homònims del FC Barcelona o del RCD Espanyol.

Josep Maria Ginesta va conduir amb mestria l’acte de presentació del centenari, que va tenir dos moments culminants: la primera audició del nou himne del CF Callús compost per Strombers (Ferran Gallart i Toni Company) i la breu dissertació del periodista esportiu Ramon Besa.