Malgrat les objeccions d’Aragó, la Generalitat persisteix en la candidatura per als Jocs Olímpics d’hivern del 2030. El president de la Generalitat, Pere Aragonès, ha firmat aquest dilluns el decret per consultar el territori. El 24 de juliol, el dia abans del 30è aniversari dels Jocs de Barcelona, es faran dues consultes: una a l’Alt Pirineu i Aran, on s’haurien de fer la proves, i una altra al Berguedà, el Solsonès i el Ripollès. El Govern descarta renegociar les seus amb Aragó i parlar, de moment, d’una candidatura en solitari.

Aquestes són les dues preguntes que es formularan en la consulta. -PRIMERA PREGUNTA Per a l’Alta Ribagorça, el Pallars Jussà, el Pallars Sobirà, l’Alt Urgell i la Cerdanya. «El Govern de la Generalitat ha de presentar la candidatura per als Jocs Olímpics i Paralímpics d’hivern 2030? Resposta: «Sí, l’ha de presentar» «No, no l’ha de presentar» -SEGONA PREGUNTA Per al Berguedà, el Ripollès i el Solsonès. «La teva comarca s’ha d’involucrar en el projecte vinculat als Jocs Olímpics i Paralímpics d’hivern 2030?» Resposta: «Sí, estic d’acord que s’hi involucri» «No, no estic d’acord que s’hi involucri»