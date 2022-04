Tot i que l’Avià estava mostrant un gran nivell en tots els partits d’aquesta segona volta de la competició, els berguedans van caure de forma estrepitosa contra el Tibidabo Torre Romeu amb un resultat de 0-6. Els visitants van sortir sobre el terreny de joc amb una intensitat superior, sovint de forma massa agressiva per tractar-se dels primers compassos del joc. Els locals no estaven còmodes i el Tibidabo aprofitava la seva superioritat momentània per fer dos gols pràcticament seguits. Vicente anotava un doblet en els primers deu minuts per posar en avantatge els seus. El partit s’anava escalfant i les entrades a destemps seguien en augment, quan al minut 29 el local Hualpa deixava el seu equip amb un jugador menys, expulsat per doble targeta groga, fet que va trastocar molt l’Avià. El Tibidabo faria dos gols més abans del descans per deixar el partit sentenciat. A la represa, els locals es reajustaven per tractar d’oferir una millor versió, però el conjunt de Sabadell tenia el partit just on volia. Jurado, que havia entrat al partit de refresc, aconseguia un doblet per posar el definitiu 0-6 al marcador. A les acaballes, un dels visitants va ser expulsat per una dura entrada quan el partit ja estava sentenciat.