El Grup Via CB Artés va dir adeu a la Lliga EBA amb una clara derrota a la pista del segon classificat, el Bàsquet Girona B (82-60). El conjunt artesenc va anar sempre a remolc en el marcador i es va veure clarament superat per un equip local millor. En el tercer període els jugadors bagencs van reaccionar però va ser un miratge, ja que en el darrer quart no van tenir cap opció per competir el duel.