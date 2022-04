El Tenea CB Esparreguera va culminar una notable temporada després de sumar la quinzena victòria de la temporada davant del Mataró (76-60). El conjunt esparreguerí va quedar a les portes de ser un dels millors tercers classificats per obtenir el bitllet a les fases d’ascens.

L’equip de casa va tenir un inici de partit fulgurant i ja va deixar encarrilada la victòria després de clavar un parcial de 25-8 a un Mataró que es va veure sorprès tant en atac com en defensa. En el segon període, els mataronins van poder igualar l’encert en els llançaments però van ser incapaços de reduir distàncies, 44-23. Després del descans, els jugadors locals no van estar encertats i van veure com els visitants retallaven distàncies i es col·locaven a 11 punts en l’inici de l’últim quart, 57-46. En el decisiu període, els esparreguerins no es van deixar sorprendre i van acabar per sentenciar fins arribar al definitiu 76-60.

Amb aquest triomf, i després de 22 jornades, el Tenea CB Esparreguera tanca el curs en la tercera posició amb un balanç positiu de 15 victòries i 7 derrotes.