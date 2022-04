El Navàs va tirar endavant un partit molt complicat contra el Viladecavalls, endossant-li un 4 a 0 que permet als locals seguir el rastre del Puig-reig. Tot i un inici de partit molt igualat, on cap dels dos equips dominava sobre l’altre, els navassencs van obrir la llauna al minut 5 en un llançament de córner que Domínguez va rematar al fons de la porteria de Merino. Amb el pas dels minuts el Navàs començava a dominar la possessió, però no trobava la profunditat necessària per anotar el segon. El Viladecavalls tractava de sorprendre al contracop, encara que sense encert, i va finalitzar una primera meitat força igualada.

A la represa els locals van ser millors. Al 65 Aguilar aprofitava una passada a l’espai del seu porter per plantar-se sol a l’àrea contrària i fer el 2-0, donant certa tranquil·litat al conjunt groc i negre. Els visitants van avançar les seves línies de pressió en veure’s darrere en el marcador, aspecte que va beneficiar el Navàs, que, un cop recuperava la pilota en zones defensives, llançava un ràpid contracop per sentenciar el seu rival. Al 82 Serra anotava el tercer a pler després d’una centrada lateral, i pocs minuts després feia el mateix Aguilar per posar el 4-0.