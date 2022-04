Victòria de prestigi del CB Navàs Viscola davant del poderós líder fins ara invicte Barça (63-46). El conjunt bagenc va ser capaç de clavar la primera derrota de la temporada dels blaugranes després d’un últim període per emmarcar.

Ambdós equips van disputar un duel molt anivellat i amb alternances en el marcador. Cap equip va ser capaç d’obrir un mínim forat i les defenses es van imposar als atacs. Es va arribar al descans amb un ajustat 30-29 a favor dels vermells. A la represa, la dinàmica no va canviar. Els jugadors del Barça no van tenir la seva millor versió i el CB Navàs Viscola ho va aprofitar per lluitar i tenir opcions fins al final. Es va arribar a l’últim període amb tot per decidir, 43-42. En els darrers deu minuts els navassencs van desplegar la seva millor versió defensiva per encarrilar la victòria i deixar els blaugranes amb tan sols 4 punts.

El jugador local Nil Brià va ser el màxim anotador del seu equip amb 15 punts, seguits de Planell (12) i Niang (10). Pels blaugranes Bonilla va ser el màxim anotador del partit, amb 17 punts. Amb aquest triomf el CB Navàs Viscola tanca la temporada en la quarta posició amb un balanç favorable de 14 victòries i 8 derrotes.