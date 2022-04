L’Institut Nacional de Toxicologia no ha trobat proves que l’exjugador del Barça i exdirector esportiu del club Éric Abidal i el presumpte cosí que li va donar una part del seu fetge el 2012, Gerard Armand, siguin realment família, segons avança aquest dilluns el diari digital ‘El Confidencial’.

Segons aquesta font, l’organisme conclou en un informe enviat al jutjat de Barcelona, que investiga per tràfic d’òrgans Abidal, l’expresident del club Sandro Rosell i l’exdirectiu Juanjo Castillo, ja que no hi ha evidències que donant i receptor tinguin llaços de sang. El codi penal castiga entre cinc i vuit anys de presó, el tràfic de persones amb l’objectiu d’«extreure els seus òrgans corporals».

En el sumari, afegeix el diari digital, consten quatre converses telefòniques entre Rosell i Castillo en les quals tots dos admeten, sense saber que estaven sent gravats per la Guàrdia Civil i la Policia Nacional, que «van comprar un fetge il·legal» per a Abidal i que es van inventar que el donant era el seu «cosí». Després de difondre’s les escoltes, els investigats ja van admetre que, en realitat, Abidal i el donant no eren cosins germans, sinó que únicament tenien en comú una àvia. En el millor dels casos, l’ADN de tots dos només demostraria l’existència d’una connexió familiar igualment llunyana.

Comissió rogatòria a França

La relació de parentiu, s’afegeix en la informació, és clau per autoritzar un trasplantament ‘inter vivos’, perquè pressuposa que hi ha una motivació afectiva per cedir altruistament a una altra persona una part d’un òrgan. Els trasplantaments de fetge són, a més, especialment arriscats per al donant.

Així mateix, el Jutjat número 28 de Barcelona ha enviat una comissió rogatòria a França per obtenir informació sobre els comptes bancaris i el patrimoni d’Armand amb l’objectiu d’esbrinar si va poder rebre algun tipus de contraprestació econòmica a canvi de l’òrgan, tal com afirmaven Rosell i Castillo en les converses telefòniques gravades.

Més dubtes

Els dubtes venen donats pel fet que les gestions per fer la donació van ser tramitades per l’agència de futbolistes Score Agencies, amb seu a Lió, que en aquell moment representava el jugador blaugrana. Els investigadors de la Guàrdia Civil i la Policia Nacional sempre han sospitat que el Barça va efectuar el suposat pagament del fetge a través de l’agència d’Abidal, simulant la introducció d’una bonificació o complement en el salari que abonava periòdicament al futbolista i que, posteriorment, una vegada ja en territori francès, la companyia es va encarregar de fer arribar els diners al presumpte cosí.

La mateixa informació afegeix que cobrar per un òrgan no és delicte a França, per la qual cosa Armand té en aquest procediment la condició de testimoni. La jutge li va prendre declaració el novembre del 2019. La seva situació econòmica era precària i no podia pagar-se un vol, així que va haver de viatjar des de Lió a Barcelona en autobús. No obstant, malgrat que no era necessari per no estar imputat, el presumpte familiar d’Abidal va comptar amb l’assistència d’un lletrat, Rafael Palop, amb oficina al carrer de Serrano de Madrid.

L’agressió a Hamraoui

Pel que sembla, Armand i Abidal es van conèixer de petits i després del trasplantament va anar a través de l’exjugador francès a barbacoes amb els seus companys de plantilla i va ser homenatjat al Camp Nou. Així mateix, Abidal i la seva dona van convidar Armand i la seva dona a un viatge pels Estats Units i als Emirats Àrabs en agraïment a la donació de l’òrgan.

Precisament, fa uns mesos, Hayet Abidal, dona d’Éric, es va veure implicada en la investigació per l’agressió rebuda el novembre de l’any passat per la futbolista del PSG Kheira Hamraoui, que, pel que sembla, havia mantingut una relació amb el seu marit quan era jugadora blaugrana i ell, executiu del club.