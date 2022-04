El València es va desfer ahir de l’Unicaja per 90-75 en un partit on el Baxi tenia interès per un doble motiu. D’una banda, la victòria permet a l’equip de Peñarroya avançar els bagencs en la classificació, on ara són cinquens; i, d’altra banda, els malaguenys seran dimarts el rival dels homes de Pedro Martínez en l’inici del play-off de quarts de la Champions, al Nou Congost.

Hermannsson i López-Aróstegui, amb 14 punts, van ser els màxims anotadors locals, mentre que Brizuela va ser l’únic dels andalusos amb doble figura (16). L’Unicaja va dominar el primer parcial (19-25) i es va mantenir en el partit fins al darrer quart, però finalment va cedir per 15 punts. Mor Javier Imbroda La jornada d’ahir va deparar la notícia de la mort de l’exseleccionador Javier Imbroda, conseller d’Educació i Esport de la Junta d’Andalusia. Subcampió de l’ACB amb l’Unicaja, Imbroda va traspassar als 61 anys per un càncer.