El rècord d’assistència a un partit de futbol femení registrat en el Barça-Madrid de la setmana passada no és una flor d’estiu. Després del ple històric en el primer partit oficial femení al Camp Nou, el pròxim duel de Champions apunta a una altra entrada d’escàndol. El Barça, després d’informar dilluns que els socis ja havien adquirit 50.000 entrades per a l’anada de les semifinals contra el Wolfsburg, ha obert la venda a la resta d’aficionats, cosa que ha provocat llargues cibercues des de primera hora del matí.

El partit estava inicialment programat per al 23 d’abril, però el club va aconseguir avançar-lo. El club va demanar el canvi de data la setmana passada, no només per no coincidir amb la celebració de Sant Jordi, sinó també tenint en compte que el Barça masculí jugarà el 24 d’abril al Camp Nou contra el Rayo Vallecano i, com a mínim, són necessàries 48 hores entre partits per recondicionar el camp. Es disputarà finalment el 22 d’abril a les 18.45 hores i la tornada serà una setmana després, el 30 d’abril, en territori alemany. Les blaugranes, col·leccionistes de rècords, han guanyat tots els seus partits aquest any i aspiren a superar el triplet de l’any passat. Han conquerit la Lliga i la Supercopa, l’únic trofeu que se’ls va escapar l’any passat, i busquen revalidar la corona continental i copera.

Un de cada quatre socis del Barça és dona (26%), però dimecres passat hi va haver golejada femenina a la gespa i a les grades. Des de la Montserrat, coetània als seus 82 anys de les pioneres que van jugar aquell històric partit de Nadal del 1970, fins a la Júlia, de 4 anys, que visitava el Camp Nou per primera vegada. Els seus pares van immortalitzar amb el mòbil les reaccions de la nena, amb les galtes pintades de blaugrana, per explicar-li en un futur que va viure un dia històric. El dia en què el Barça va jugar el seu primer partit femení oficial amb públic al seu temple; el dia en què va superar, no només la millor entrada del Barça masculí aquest curs, sinó també el rècord d’assistència a un partit femení.

L’interès que ha despertat el duel davant el Wolfsburg apunta que, lluny de ser una anècdota, aquest primer partit al Camp Nou va ser un pas més en el creixement imparable del Barça femení, motor de canvi en el futbol femení espanyol.