Torna la F-1 amb el Gran Premi d’Austràlia al circuit d’Albert Park després de dues temporades sense córrer allà. Màxima expectació per als pilots espanyols que, de moment, no han pogut aconseguir la primera posició a Bahrain, on va guanyar Charles Leclerc, ni a l’Aràbia Saudita, on Max Verstappen va aconseguir el primer lloc. Carlos Sainz és segon en la classificació amb 33 punts, però no es conforma amb això i anirà a per més després de sumar dos podis en les dues primeres cites del campionat.

El GP d’Austràlia es disputa del 8 al 10 d’abril. A més de la lluita per les primeres places i per veure com es desenvolupa Mercedes i un Lewis Hamilton que va quedar tercer en l’última carrera, les mirades estaran posades en Fernando Alonso, que està classificat per darrere d’Ocon, el seu company d’equip a Alpine amb qui va viure un duel interessant en l’últim gran premi. Aston Martin ha confirmat que Vettel ha superat la covid-19, de manera que podrà començar la temporada després de no haver pogut córrer ni a Bahrain ni a l’Aràbia Saudita. Horaris del GP d’Austràlia a Espanya Divendres 8 d’abril: Lliures 1: 05.00 hores

Lliures 2: 08.00 hores Dissabte 9 d’abril: Lliures 3: 05.00 hores

Classificació: 08.00 hores Diumenge 10 d’abril: Carrera: 07.00 hores On veure per TV el GP d’Austràlia de fórmula 1 El Gran Premi d’Austràlia de fórmula 1 que se celebrarà el diumenge 10 d’abril a les 7 del matí (hora espanyola) al circuit d’Albert Park es podrà veure en directe a través de DAZN. Si ets usuari de Movistar Plus també podràs veure la fórmula 1 al canal DAZN F1 (Dial 58).