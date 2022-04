Kansas va guanyar aquest dilluns el títol nacional del bàsquet universitari masculí de l’NCAA al derrotar en la final North Carolina per 72-69 després d’anar perdent per 16 punts en la primera meitat.

Es tracta de la més gran remuntada en una final masculina de l’NCAA en tota la història.

El rècord anterior era de 1963 en la final que Loyola Chicago va vèncer Cincinnati després d’anar perdent per 15 punts.

Aquest és el quart títol per a Kansas en tota la seva història.

David McCormack (15 punts i 10 rebots) va ser fonamental en l’emocionant desenllaç del matx per a Kansas, equip en què també van destacar Jalen Wilson (15 punts), Remy Martin (14 punts), Christian Braun (12 punts i 12 rebots) i Ochai Agbaji (12 punts).

Armando Bacot (15 punts i 15 rebots), RJ Davis (15 punts i 12 rebots) i Brady Manek (13 punts i 13 rebots) van ser els millors de North Carolina.

Empenta de North Carolina

Kansas va començar manant i aclaparant amb la seva defensa l’atac de North Carolina (11-4 quan faltaven 15.35).

No obstant, North Carolina va reaccionar de la mà d’Armando Bacot per empatar el partit (22-22 amb 6.08 per jugar-se).

Dos triples de Brady Manek van llançar encara més North Carolina, intractable en aquells últims sis minuts de la primera meitat amb un demolidor parcial de 3-18 davant uns Jayhawks sense respostes.

Els Tar Heels van arribar amb un còmode avantatge al descans (25-40) gràcies sobretot al seu domini del rebot (18-27) i els punts en segona oportunitat (2-18).

Kansas no tenia temps per perdre després de la represa i, millorant molt la seva defensa i corrent al contraatac, van ficar la por al cos a North Carolina (38-45 amb 15.40 per al final).

Ganxos de McCormack

Van continuar remant amb força els Jayhawks, que amb Christian Braun i David McCormack estirant el carro van posar encara més pressió a uns Tar Heels engarrotats (45-46 quan faltaven 12.07).

Amb el partit totalment igualat fins a la recta final, Armando Bacot es va torçar el turmell en l’últim minut i va haver d’abandonar el partit, David McCormack va clavar dos ganxos providencials per a Kansas i Caleb Love va fallar el triple que hauria forçat la pròrroga.