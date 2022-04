L’Espanyol va perdre ahir amb un gol de penal d’Isak al minut 95 després de controlar l’atac de la Reial Societat durant tot el partit. Els de Vicente Moreno ja s’havien salvat gràcies al VAR quan l’àrbitre va anul·lar un gol de Sorloth a l’inici de la segona part per falta prèvia a Cabrera, però la tecnologia no el va indultar quan, a darrera hora, Calero va tocar Merino dins l’àrea amb la força necessària perquè es considerés pena màxima. Els locals van dominar però l’Espanyol va intentar replicar en diferents fases del partit a partir del contracop, un esforç que finalment no va tenir recompensa.