El Cadí la Seu afrontarà avui a les 20.15 hores, en partit retransmès per Esport3 i la web de la federació espanyola, un derbi a Fontajau contra l’Spar Girona en què espera confirmar les bones sensacions de la victòria de dissabte davant del Tenerife (80-65). Ho farà sense la seva estrella, Irati Etxarri, que es va lesionar contra les canàries, tot i que l’informe sobre la seva afectació va permetre veure que no és tan greu com es creia a l’inici.

Segons aquest, Etxarri té un esquinç de turmell dret amb afectació del lligament peroneoastragalí anterior. El club urgellenc no va posar terminis de recuperació i va deixar oberta la possibilitat que Etxarri encara pugui jugar en el que queda de temporada. Després del d’avui, al Cadí li faltaran tres partits de lliga regular més els que jugui dels play-off. Pel que fa al duel de Girona, l’Spar d’Alfred Julbe el jugarà després de superar l’Estudiantes com a bàlsam per a la final de Copa perduda. La bona formade Rebeka Gardner i Kennedy Burke són les principals amenaces per a un Cadí en què la baixa d’Etxarri obligarà a fer una passa endavant a les companyes.