L’evolució de la competició i els resultats que han assolit en el decurs del darrer mes els quatre equips implicats en la lluita pel títol de lliga al grup 5è de Tercera Divisió (Manresa, Olot, San Cristóbal i Girona B) han convertit en determinant el partit que avui enfronta a l’estadi de Montilivi, a partir de les 19 hores, gironins i manresans. El duel es va ajornar el 6 de març per un brot de covid en l’equip d’Àxel Vizuete.

A hores d’ara, el Girona B, quart classificat amb 48 punts, es perfila com el principal oponent dels manresans per signar la primera posició final i l’ascens a la Segona Divisió RFEF. No endebades, el CE Manresa, primer, amb 53 punts, en tindria prou amb sumar tres victòries en els últims cinc partits de lliga, sempre i quan una sigui avui. Signar un empat a Montilivi, tampoc seria un mal resultat, però obligaria els manresans a segellar tres triomfs o dues victòries i dos empats en les quatre darreres confrontacions. Una victòria del Girona B comportaria perdre l’average per l’empat a zero de la primera volta al Congost.

El CE Manresa recupera el lateral dret Salva Torreño, una vegada ha complert la sanció per acumulació d’amonestacions. Ferran Costa assenyala que el Girona B «és un equip jove però dotat de molt talent individual, configurat per futbolistes que han estat internacionals en categories inferiors, molts dels quals ja han debutat amb el primer equip gironí» a Segona Divisió A. L’entrenador considera el d’avui «un partit que implica una exigència màxima. De ben segur, el Girona B ens ho posarà molt difícil, però aquest és l’atractiu del desafiament». «Els gironins dominen diferents registres. Tant poden fer-se amb la iniciativa ofensiva i atacar amb molts jugadors com trenar ràpids contracops amb pocs efectius». Tot i això, Ferran Costa exposa que «els coneixem bé» i remarca que «hem d’obligar-los a preocupar-se per les prestacions del seu oponent». Per això, Costa treballa per tal que el Manresa «jugui amb el punt de seguretat que ens ha de donar la nostra classificació. Les claus per vèncer a l’estadi de Montilivi són estar bé en totes les facetes del joc, imposar-se en els duels individuals i entendre què ens demana el partit en cada moment».